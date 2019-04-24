Погодные рекорды Молдовы 24 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 24 апреля - один из рекордов держится с середины прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 апреля специалисты зафиксировали в 1954 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, в этот день столбик термометра опустился до -1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен спустя полтора десятилетия. 24 апреля 1970 года воздух прогрелся до +26,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 24 апреля, составляет 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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