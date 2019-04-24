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Весна

Погода в Молдове: весна укрепляет свои позиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (666)
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Читайте на нашем сайте каждый день точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В среду, 23 апреля, в Молдове ожидается переменная облачность, такой прогноз сделали кишиневские синоптики. 

В молдавской столице днем воздух прогреется до +19 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит +3 +6 градусов.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +15 +18 градусов  по Цельсию днем и +2 +5 в ночное время.

На юге Молдовы температура воздуха составит +15 +18 градусов днем и +4 +7 ночью.

Атмосферное давление - высокое. Ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

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В четверг, 25 апреля, сохранится такая же теплая погода. Днем столбик термометра покажет до + 18 + 21 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 4 +7 градусов.

К началу следующей недели ожидается  до + 23 градусов. 

Традиции Великой среды

В этот день, согласно Евангелие, Иуда предал Христа. В народной традиции день считался апогеем разгула нечисти, которая особо охоча до женщин и старается сбить их с пути истинного. Женщинам в этот день предписывалось строгое поведение, также им запрещалось шить, прясть и вообще заниматься рукоделием. Считалось, что острые предметы, используемые при рукоделии, притягивают к себе нечистую силу. 

 

Заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся. Принято употреблять еду без масла.

 

Тема:
Погода в Молдове (666)

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Теги:
погода в Молдове, Государственная гидрометеослужба, погода
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