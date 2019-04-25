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Весна

Погода в Молдове: будет солнечно и жарко

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (667)
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КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове ожидается ясна и солнечная погода.

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В столице днем воздух прогреется до +18 + 20 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 8 + 10 градусов.

В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +17 +19 градусов по Цельсию днем и +5 +7 в ночное время.

На юге Молдовы температура воздуха составит +19 +21 градусов днем и + 6 +8 ночью.

Атмосферное давление - в норме.

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К выходным ожидается до + + 22 + 23 градусов. 

Что в календаре

Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. В Церковной традиции эти дни именуются Великими или Страстными. Поэтому правильное название этого дня – Великий четверг.

Суть Великого четверга, прежде всего, заключается в воспоминании Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви – Евхаристию (Святое Причастие).

В этот день верующие, за исключением каких-то чрезвычайных ситуаций, приходят в храм на богослужение и причащаются Святых Христовых Тайн.

Почему же четверг еще называют чистым

В начале Тайной Вечери Христос омыл ноги Своим ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения и служения ближнему.

Миронова Татьяна
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В память об этом в Великий четверг во время богослужения в кафедральных соборах совершается чин умовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

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Возможно, именно благодаря этому чину возникла традиция убирать дома и квартиры в чистый четверг. Но стоит помнить, что суть этого дня состоит вовсе не в уборке жилища, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души ко Святому Причащению. Об этом нам напоминает еще одна теория происхождения названия "Чистый четверг" – в раннехристианские времена оглашенных (готовящихся крещению) крестили в Страстную субботу, накануне Пасхи. К этому событию готовились весь Великий пост. И поэтому Чистый четверг действительно назывался чистым от того, что перед Крещением и Пасхой они приводили себя в порядок, чтобы в Великие пятницу и субботу об этом не думать, а думать о Христе умершем и воскресшем.

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Тема:
Погода в Молдове (667)

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Теги:
Молдова, погода
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