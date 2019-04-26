08:27 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Весна

Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (669)
50 0 0

Каждый день читайте на сайте Sputnik свежий прогноз погоды, а также узнавайте все о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +19 + 22 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 8 + 10 градусов.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
10

В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +18 +19 градусов по Цельсию днем и +5 +7 в ночное время.

На юге Молдовы температура воздуха составит +20 +22 градусов днем и + 6 +8 ночью.

Атмосферное давление - в норме.

Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы эта весна>>>

К выходным ожидается до + 22 + 23 градусов. 

Что в календаре

Пятница — это день, в который был распят Иисус Христос. Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.

Центральный рынок.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху

Этот день считается самым суровым и грустным за всю Страстную седмицу.

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову>>>

Ввиду события, существует ряд запретов в пятницу перед Пасхой, которых стоит придерживаться. Итак, в пятницу перед Пасхой что нельзя делать:

  • В Страстную пятницу действует строгое ограничение в пище — все еще действует Великий пост. От принятия пищи нужно воздержаться до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб и пить только воду.
  • Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы.
  • Этот запрет распространяется и на работу по дому. Нужно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Нежелательно готовить, прикасаться к острым металлическим предметам, занимайтесь шитьем и вышивкой.
  • Нельзя резать хлеб: можно только ломать.
  • Нельзя веселиться, так как Страстная пятница — это день скорби.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (669)

По теме

Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений
Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху
Пасха 2019: когда в Молдову доставят Благодатный огонь
Теги:
Молдова, погода
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться