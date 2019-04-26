Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.
В Кишиневе днем воздух прогреется до +19 + 22 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 8 + 10 градусов.
В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +18 +19 градусов по Цельсию днем и +5 +7 в ночное время.
На юге Молдовы температура воздуха составит +20 +22 градусов днем и + 6 +8 ночью.
Атмосферное давление - в норме.
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К выходным ожидается до + 22 + 23 градусов.
Что в календаре
Пятница — это день, в который был распят Иисус Христос. Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.
Этот день считается самым суровым и грустным за всю Страстную седмицу.
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Ввиду события, существует ряд запретов в пятницу перед Пасхой, которых стоит придерживаться. Итак, в пятницу перед Пасхой что нельзя делать:
- В Страстную пятницу действует строгое ограничение в пище — все еще действует Великий пост. От принятия пищи нужно воздержаться до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб и пить только воду.
- Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы.
- Этот запрет распространяется и на работу по дому. Нужно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Нежелательно готовить, прикасаться к острым металлическим предметам, занимайтесь шитьем и вышивкой.
- Нельзя резать хлеб: можно только ломать.
- Нельзя веселиться, так как Страстная пятница — это день скорби.
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