Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове ожидается ясная и солнечная погода, без осадков.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +19 + 22 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 8 + 10 градусов.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +18 +19 градусов по Цельсию днем и +5 +7 в ночное время.

На юге Молдовы температура воздуха составит +20 +22 градусов днем и + 6 +8 ночью.

Атмосферное давление - в норме.

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К выходным ожидается до + 22 + 23 градусов.

Что в календаре

Пятница — это день, в который был распят Иисус Христос. Поэтому Страстная пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху

Этот день считается самым суровым и грустным за всю Страстную седмицу.

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Ввиду события, существует ряд запретов в пятницу перед Пасхой, которых стоит придерживаться. Итак, в пятницу перед Пасхой что нельзя делать:

В Страстную пятницу действует строгое ограничение в пище — все еще действует Великий пост. От принятия пищи нужно воздержаться до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб и пить только воду.

Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы.

Этот запрет распространяется и на работу по дому. Нужно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Нежелательно готовить, прикасаться к острым металлическим предметам, занимайтесь шитьем и вышивкой.

Нельзя резать хлеб: можно только ломать.

Нельзя веселиться, так как Страстная пятница — это день скорби.

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