Погодные рекорды Молдовы 26 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 26 апреля - один из рекордов держится более века.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 апреля специалисты зафиксировали 126 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, в этот день столбик термометра опустился до 0 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 2018 году, когда воздух прогрелся до +28,2 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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