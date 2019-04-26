Погодные рекорды Молдовы 26 апреля

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 апреля специалисты зафиксировали 126 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, в этот день столбик термометра опустился до 0 градусов по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 2018 году, когда воздух прогрелся до +28,2 градуса.
Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна>>>
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK