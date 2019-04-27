Погода: каким обещает быть канун Пасхи

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове небо будет ясным с легкой облачностью, без осадков.
Воздух прогреется до +20 + 23 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 7 + 10 градусов.
Атмосферное давление - в норме.
Ветер - юго-восточный, умеренный, силою от 3 до 8 метров в секунду.
Однако в воскресенье, согласно прогнозу, возможны проливные дожди с грозами. Но похолодание не предвидится.
Что в календаре
Сегодня канун Пасхи, Страстная суббота. В этот день принято обращаться мыслью к телесному погребению Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Иисус закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.
Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не в воздержании от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.
В Страстную субботу нельзя:
- Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
- Печь пасхальные куличи;
- Веселиться и развлекаться;
- Ссориться и ругаться;
- Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.
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