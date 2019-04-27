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Весна

Погода: каким обещает быть канун Пасхи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Каждый день читайте на сайте Sputnik свежий прогноз погоды, а также узнавайте все о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. По прогнозам отечественных метеорологов, в Молдове небо будет ясным с легкой облачностью, без осадков.

CC0 / Pixabay / yarachan
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Воздух прогреется до +20 + 23 градусов по Цельсию, ночью температура воздуха составит + 7 + 10 градусов.

Атмосферное давление - в норме.

Ветер - юго-восточный, умеренный, силою от 3 до 8 метров в секунду.

Однако в воскресенье, согласно прогнозу, возможны проливные дожди с грозами. Но похолодание не предвидится.

Что в календаре

Сегодня канун Пасхи, Страстная суббота. В этот день принято обращаться мыслью к телесному погребению Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Иисус закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.

Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не в воздержании от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.

В Страстную субботу нельзя:

  • Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
  • Печь пасхальные куличи;
  • Веселиться и развлекаться;
  • Ссориться и ругаться;
  • Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.

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