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Весна

Капризы весны: какая погода ждет жителей Молдовы в начале недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (669)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В воскресенье в центральных и северных районах Молдовы возможны кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +7 до +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +20, +23.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник, 29 марта, сохранится такой же температурный режим, однако небольшие осадки возможны лишь на севере республики. Во вторник ночные показатели не изменятся, а вот днем столбики термометров покажут в среднем +17, +20. Вероятны кратковременные дожди, местами с грозами. В последующие сутки дневной максимум понизится до +14, +17. 

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Праздники и приметы

Православные отмечают сегодня Пасху. С этим праздником в старину было связано множество примет. К примеру, рожденные в этот праздник, будут всегда удачливыми и здоровыми.

Хорошая примета набирать воду из колодца в пасхальную ночь. Люди верили, что она обладала магическими свойствами и могла очистить жилое помещение от всего дурного, если взбрызнуть ею в доме.

Пасхальные яйца. Архивное фото
© Flickr/ www.tOrange.biz Valdemar Fishmen
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Люде верили, что злоупотребив в этот день спиртным, человек весь год будет ходить, как в тумане. Да и церковь не одобряет неумеренное употребление алкоголя.

Также на Пасху нельзя ходить на кладбище и поминать усопших. Это праздник жизни и ее победы над смертью, он светлый и радостный, сегодня не место смерти и скорби. А потому церковь не рекомендует ходить в Пасху на кладбище.

В течение всего дня нужно всем встречным людям говорить: "Христос воскрес", на что принято отвечать: "Воистину воскрес!" Потом три раза целуются в щеки.

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И еще несколько народных примет на 28 апреля:

  • Люди верили, что, если видны в этот день разветвленные по окружности облака, то следующие дни будут ясными и сухими;
  • Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление;
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погод.

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Тема:
Погода в Молдове (669)

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Теги:
прогноз, погода
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