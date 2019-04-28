Капризы весны: какая погода ждет жителей Молдовы в начале недели

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В воскресенье в центральных и северных районах Молдовы возможны кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +7 до +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +20, +23.
Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В понедельник, 29 марта, сохранится такой же температурный режим, однако небольшие осадки возможны лишь на севере республики. Во вторник ночные показатели не изменятся, а вот днем столбики термометров покажут в среднем +17, +20. Вероятны кратковременные дожди, местами с грозами. В последующие сутки дневной максимум понизится до +14, +17.
Синоптик: вот какой будет погода летом в Молдове>>>
Праздники и приметы
Православные отмечают сегодня Пасху. С этим праздником в старину было связано множество примет. К примеру, рожденные в этот праздник, будут всегда удачливыми и здоровыми.
Хорошая примета набирать воду из колодца в пасхальную ночь. Люди верили, что она обладала магическими свойствами и могла очистить жилое помещение от всего дурного, если взбрызнуть ею в доме.
Люде верили, что злоупотребив в этот день спиртным, человек весь год будет ходить, как в тумане. Да и церковь не одобряет неумеренное употребление алкоголя.
Также на Пасху нельзя ходить на кладбище и поминать усопших. Это праздник жизни и ее победы над смертью, он светлый и радостный, сегодня не место смерти и скорби. А потому церковь не рекомендует ходить в Пасху на кладбище.
В течение всего дня нужно всем встречным людям говорить: "Христос воскрес", на что принято отвечать: "Воистину воскрес!" Потом три раза целуются в щеки.
Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи>>>
И еще несколько народных примет на 28 апреля:
- Люди верили, что, если видны в этот день разветвленные по окружности облака, то следующие дни будут ясными и сухими;
- Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление;
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погод.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK