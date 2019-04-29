Погодные рекорды Молдовы 29 апреля

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 апреля специалисты зафиксировали 104 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 29 апреля 1915 года столбик термометра опустился до 1,1 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2012 году, когда воздух прогрелся до +30,4 градуса.
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Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 29 апреля, составляет 31,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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