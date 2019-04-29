Погодные рекорды Молдовы 29 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 апреля - один из рекордов держится более века.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 апреля специалисты зафиксировали 104 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 29 апреля 1915 года столбик термометра опустился до 1,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2012 году, когда воздух прогрелся до +30,4 градуса.

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Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 29 апреля, составляет 31,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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