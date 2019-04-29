В Молдову пришло лето: как погода удивит жителей республики - прогноз

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. По-настоящему теплые погодные условия придут в нашу страну в понедельник, 29 апреля. Для тех, кто не успел сходить на шашлыки в воскресенье, 28 апреля, матушкой-природой будет дан карт-бланш.

По прогнозам синоптикам, в начале пасхальной недели по республике установится теплая и безоблачная погода, в утренние часы ожидается до +10, +12 градусов. Днем станет совсем по-летнему тепло - метеорологи прогнозируют до +22, +23 градусов по Цельсию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

Во вторник Пасха продолжит доказывать свои метеорологические права - по республике синоптики обещают до +24, +25 днем. Ночью, во второй день пасхальной недели, погода будет не менее комфортной - синоптики говорят о +11, +13 градусах.

В последующие сутки метеорологи не прогнозируют смену погоды, лишь 1 мая, в среду, возможны кратковременные дожди.

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