Точный прогноз погоды: в Молдову придут дожди, грозы и похолодание

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КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +7 до +12 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +19, +24 градуса.

© REUTERS / Stephane Mahe Погода в Молдове - какие сюрпризы ждут страну весной и летом 2019 года

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В среду по всей республике пройдут дожди и несколько похолодает. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов.

В последующие дни на севере и в центральных районах также возможны небольшие осадки. Что касается температуры воздуха, то до конца недели она будет постепенно повышаться – на 1-2 градуса ежедневно.

Праздники и приметы

В православной церкви 30 апреля отмечают день святого Савватия и Зосима. В народе они считались покровителями пчел. Кстати, христиане очень уважали этих насекомых, поскольку, согласно Писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Кроме того, считали, что именно пчелы первыми возвестили о Воскресении Иисуса.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием, а потому, именно в день 30 апреля крестьяне обычно выносили на пасеку улья. Пчел выпускали и присматривались к их поведению.

А еще 30 апреля обычно готовили блюда с медом.

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В старину верили, цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют, такой и урожай ждать. Если 30 апреля посеять петрушку и морковь, то этой зелени будет много. Пчелы сели на цветущую вишню, плоды уродятся, и наоборот.

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