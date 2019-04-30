Погодные рекорды Молдовы 30 апреля

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 апреля специалисты зафиксировали больше века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации метеорологов, 30 апреля 1917 года столбик термометра показал всего +0,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день отмечен сравнительно недавно. В 2012 году в тени воздух прогрелся до +30,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 30 апреля, составляет 31,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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