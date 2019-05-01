Погодные рекорды Молдовы 1 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 1 мая – один из рекордов зарегистрировали столетие назад.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 мая специалисты регистрировали дважды. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра впервые показал всего +1,2 градуса по Цельсию 1 мая 1915 года. Такой же показатель приборы зафиксировали в этот день в 1976 году.

А вот практически лето в первый день мая на территории Молдовы было всего несколько лет назад. В 2012 году в тени воздух прогрелся до +31,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 1 мая, составляет ровно 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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