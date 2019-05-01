Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 1 мая

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КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Кратковременные дожди с грозами и ветер ожидаются в среду по всей Молдове, прогнозируют синоптики. Температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью - от 7 до 12 градусов.

© Sputnik / Евгений Биятов Погодные рекорды Молдовы 1 мая

В пятницу и субботу, 3 и 4 мая, слабые дожди будут преобладать в северной части страны, а дневные температуры будут колебаться от 15 до 23 градусов.

В последующие дни на севере и в центральных районах также возможны небольшие осадки. Что касается температуры воздуха, то до конца недели она будет постепенно повышаться – на 1-2 градуса ежедневно.

Именины 1 мая празднуют: Феликс, Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма. Михаил, Тамара.

В церковном календаре 1 мая чтят память святого Космы, по народным обычаям этот день зовут Кузьмой огородником.

Существовала традиция, что если 1 мая шел дождь, то стоило девушке выйти под его капли, чтобы волосы росли крепкими и длинными. Люди верили, что первый майский дождь помогает сделать женскую шевелюру такой же густой как весенняя трава.

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Люди, которые появились на свет 1 мая были особенными. В народе считали, что они прирожденные огородники. Еще в они чувствовали землю, судьба у них складывалась необычная.

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