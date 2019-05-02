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Прогноз погоды в Молдове: надвигаются дожди

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность без осадкой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, +18 градусов. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Ветер — западный. Его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В пятницу по всей на севере республики и в центральных районах пройдут слабые дожди. Днем воздух прогреется до +16, +19 градусов.

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В последующие дни по всей республике также возможны небольшие осадки. Что касается температуры воздуха, то до конца недели она будет постепенно повышаться – на 1-2 градуса ежедневно.

Традиции

В народе в этот день отмечали Ивана Ветропашечника. Иоан Ветхопещерни - иеромонаху из Ветхой лавры, расположенной около Вифлиема.

Этот день называли Иван Ветропашечник и "Новины". Последнее название было связано со старинным русским обычаем, в ходе которого славяне наряжали второго мая весну в новину.

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Прямо с утра крестьянки развешивали на кустах, где появились листья, и на зеленой траве вытканные за зиму холсты. Считалось, что весна передает холстам силу первой зелени, вешней воды и наполняет их силой красного солнышка. Кроме того, русские женщины пекли в этот день пироги с различными начинками. 

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Теги:
погода, прогноз погоды в Молдове
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