Прогноз погоды в Молдове: надвигаются дожди

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность без осадкой. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, +18 градусов.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Ветер — западный. Его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В пятницу по всей на севере республики и в центральных районах пройдут слабые дожди. Днем воздух прогреется до +16, +19 градусов.

Страшно, аж жуть: весной озеро Мичиган похоже на пейзаж из фильма ужасов>>>

В последующие дни по всей республике также возможны небольшие осадки. Что касается температуры воздуха, то до конца недели она будет постепенно повышаться – на 1-2 градуса ежедневно.

Традиции

В народе в этот день отмечали Ивана Ветропашечника. Иоан Ветхопещерни - иеромонаху из Ветхой лавры, расположенной около Вифлиема.

Этот день называли Иван Ветропашечник и "Новины". Последнее название было связано со старинным русским обычаем, в ходе которого славяне наряжали второго мая весну в новину.

Кишиневская весна: парки – место для машин>>>

Прямо с утра крестьянки развешивали на кустах, где появились листья, и на зеленой траве вытканные за зиму холсты. Считалось, что весна передает холстам силу первой зелени, вешней воды и наполняет их силой красного солнышка. Кроме того, русские женщины пекли в этот день пироги с различными начинками.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости