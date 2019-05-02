В Румынии ливни и потопы: дойдет ли непогода до Молдовы

В Румынии разбушевалась стихия, но и в Молдове также синоптики прогнозируют дожди.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. В Румынии в некоторых районах идут сильные ливни. В уезде Караш-Северин Инспекторат по чрезвычайным ситуациям был вынужден объявить красный уровень паводковой опасности в связи с ливнями, об этом сообщает Национальный институт гидрологии Румынии.

© Sputnik / Osmatesco Прогноз погоды в Молдове: надвигаются дожди

Велика вероятность возникновения наводнений.

Как отмечается, в результате сильных ливней во всех реках уездов Караш-Северин и Тимиш зарегистрировано стремительное повышение уровня воды.

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Министерство внутренних дел Румынии призвало местные органы власти поддерживать постоянную связь с представителями правоохранительных органов и спасательных служб, которые готовы в любой момент оказать необходимую помощь населению.

Дойдет ли непогода до Молдовы

В Молдове в ближайшие дни также ожидаются осадки. Так, по прогнозам Государственной гидрометеослужбы, в Молдове пройдут дожди в северных и южных районах. В пятницу синоптики обещают осадки по всей стране.

Дождливая погода сохранится до конца недели. Также до конца недели ожидается пониженное атмосферное давление. Температура воздуха в этот период составит ночью от +5 до +12 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +23 градусов.

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