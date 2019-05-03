Погодные рекорды Молдовы 3 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 3 мая - самый холодный день выдался дважды за 133 года наблюдения.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 мая специалисты зафиксировали несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, температурный минимум 3 мая был отмечен в 1914 и 2000 годах. Тогда столбики термометров показывали всего +3,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2002 году - в тени воздух прогрелся до +31,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 3 мая, составляет 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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