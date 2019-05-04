Погодные рекорды Молдовы 4 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 4 мая - в самый холодный день столбики термометров показывали примерно +2.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 мая специалисты зафиксировали более ста лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, температурный минимум 4 мая был отмечен в 1914 году. Тогда столбики термометров показывали всего +1,7 градуса по Цельсию.

А вот максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2012 году, когда температура в тени превысила отметку в 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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