Прогноз погоды: зонтичная трехдневка

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В понедельник погода не будет баловать жителей республики.
На всей территории ожидаются проливные дожди с грозами, хотя температура воздуха будет в пределах от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление упадет.
Ветер ожидается несильный, юго-восточный.
В общем - промозглый весенний денек, возможно с первым майским громом.
В последующие два дня дожди пойдут на спад, но вместе с ними и показания термометров, в дневное время они могут составить 13 градусов или чуть выше.
С четверга небо начнет проясняться, а температура возвращаться к обычным сезонным значениям.
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Традиции
Ежегодно 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Георгия Победоносца.
Святой Георгий (Егор, Юрий) жил в конце 2 – начале 3 века, родился в Бейруте в семье зажиточных людей, жизнь свою посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. На иконах и фресках Георгий Победоносец изображен с копьем, пронзающим змея. Существует легенда, согласно которой женщины должны были отдавать своих детей на съедение чудовищу, а Георгий явился как спаситель, проткнув змея копьем.
С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных.
В этом году день святого Георгия совпадает с Понедельником усопших, который традиционно отмечается в Молдове на восьмой день после праздника Вознесения Господня и называется также Родительским днем или Пасхой почивших (Paştele Blajinilor).
С этой датой связанно много традиций, старых и относительно недавно укоренившихся. Но церковь советует православным придерживаться определенных правил поведения, поскольку следует помнить прежде всего не о мирских вещах, а о том, что привело их в этот день на место упокоения близких.
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