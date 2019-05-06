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Девушка с зонтом

Прогноз погоды: зонтичная трехдневка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (677)
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Каждый день на Sputnik - точная метеоинформация, а также связанные с этой конкретной календарной датой приметы и народные традиции.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В понедельник погода не будет баловать жителей республики.

На всей территории ожидаются проливные дожди с грозами, хотя температура воздуха будет в пределах от +15 до +20 градусов.

Tornadă. Imagine simbol
CC0 / Pixabay / skeeze
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Атмосферное давление упадет.

Ветер ожидается несильный, юго-восточный.

В общем - промозглый весенний денек, возможно с первым майским громом.

В последующие два дня дожди пойдут на спад, но вместе с ними и показания термометров, в дневное время они могут составить 13 градусов или чуть выше.

С четверга небо начнет проясняться, а температура возвращаться к обычным сезонным значениям. 

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Традиции

Ежегодно 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Георгия Победоносца. 

Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
© Sputnik / Евгений Панасенко
Святой Георгий Победоносец в народных традициях Молдовы

Святой Георгий (Егор, Юрий) жил в конце 2 – начале 3 века, родился в Бейруте в семье зажиточных людей, жизнь свою посвятил христианской вере, за что и принял мученическую смерть. На иконах и фресках Георгий Победоносец изображен с копьем, пронзающим змея. Существует легенда, согласно которой женщины должны были отдавать своих детей на съедение чудовищу, а Георгий явился как спаситель, проткнув змея копьем.

С особым уважением относились в этот день к любому живому существу, ведь святой Юрий – защитник и покровитель животных.

В этом году день святого Георгия совпадает с Понедельником усопших, который традиционно отмечается в Молдове на восьмой день после праздника Вознесения Господня и называется также Родительским днем или Пасхой почивших (Paştele Blajinilor).

С этой датой связанно много традиций, старых и относительно недавно укоренившихся. Но церковь советует православным придерживаться определенных правил поведения, поскольку следует помнить прежде всего не о мирских вещах, а о том, что привело их в этот день на место упокоения близких.

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Тема:
Погода в Молдове (677)

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