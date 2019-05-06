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Молния

"Желтый код" в Молдове: синоптики обещают грозы, шквалистый ветер и град

CC0 / Pixabay / BrinWeins
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (678)
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Молдавские метеорологи вынесли предупреждение, отметив, какая погода ждет жителей страны.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, шквалистым ветром и градом. Предупреждение действительно для второй половины понедельника.

"Сегодня ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-20 литров на квадратный метр), град и шквалестый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном на ее официально сайте.

Что такое "Желтый код"

Специалисты предупреждают, что "желтый код" предполагает, что ожидаются потенциально опасные погодные условия, сопутствующие метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения дебитов и уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (678)

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