Погодные рекорды Молдовы 8 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 мая - в самый холодный день столбики термометров опустились чуть ли не до нуля.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 мая специалисты зафиксировали ровно 110 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, ниже всего 8 мая ртутный столбик упал в 1909 году. Тогда термометры показывали всего +0,2 градуса по Цельсию.

А вот максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2003 году, когда температура в тени превысила отметку в 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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