Погодные рекорды Молдовы 9 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 9 мая – более века назад было очень холодно.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 мая специалисты зафиксировали ровно 110 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, ниже всего 9 мая ртутный столбик упал в 1909 году. Тогда термометры показывали всего +0,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 2003 году, когда в тени было +30,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 30 апреля, составляет 29,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся начиная с 1886 года.

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