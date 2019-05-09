Прогноз погоды в Молдове: сначала дожди, а потом потепление

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КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В четверг в Молдове ожидается переменная облачность без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +4 до +7 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +14, +17 градусов.

© Sputnik / Rodion Proca Скорпан: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой

Ветер — северо-западный. Его скорость составит до пяти метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В пятницу по всей республике пройдут слабые кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +15, +19 градусов. В последующие дни по всей республике также возможны небольшие осадки, а местами даже с грозами. Что касается температуры воздуха, то в выходные потеплеет - до +22, +24.

Приметы и суеверия

Люди верили, что если 9 мая день ясный и много росы, то будет хороший урожай огурцов. Также наши предки полагали, что у облаков не видно верхушек, то, скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза. Роса обещает хороший урожай проса. Сильный утренний ветер, который к вечеру ослабевает, как верили наши предки, обещает ясную и теплую погоду на ближайшие дни.

Считалось, что человек, рожденный 9 мая, талантлив, удачлив и сообразителен. В качестве талисмана именинникам этого дня подходит топаз и малахит.

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