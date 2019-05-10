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Точный прогноз погоды: В Молдову надолго приходят дожди

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (682)
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КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В пятницу в Молдове ожидаются дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +4 до +9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +14, +19 градусов. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В выходные дни по всей республике также ожидаются осадки, при этом немного потеплеет. Если ночью в субботу и воскресенье будет от +17 до +12 градусов, то днем воздух прогреется до +18, +23 градусов.

Затем в южных районах синоптики прогнозируют переменную облачность, а вот в центре и на севере в понедельник пройдут грозовые дожди. Что касается температуры воздуха, то в течение нескольких дней она поднимется примерно на 2 градуса.

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© Sputnik / Вадим Русу
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В народе этот день называли днем Семена Равнопашца. Действительно, 10 мая начинали вспахивать поля, проводили работы в огородах и садах. Говорили о том, что нельзя съедать ни одного зерна, приготовленного на посев, поскольку это помешает получить богатый урожай. Обязательно старались сеять хлеб в теплую землю. Температуру грунта определяли, приложив к пашне ладони. Если пашня теплая, то можно проводить посев. Если же пашня 10 мая холодная, то посевы могут сгнить, либо семена не взойдут, а потому, с посадкой предпочитали подождать.

А еще в старину говорили, что в этот день нечистая сила пытается поближе подойти к местам людского обитания. Если человек родился 10 мая, считалось, что он достаточно быстро повзрослеет, рано заведет семью и детей.

Если облака очень быстро бегут по небу, полагали, что следует ожидать длительного ненастья. Сильный дождь 10 мая считался приметой хорошего урожая ржи. Если же вечером в низинах появился туман, люди верили, что скоро плохая погода закончится, и наступит потепление.

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Тема:
Погода в Молдове (682)

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