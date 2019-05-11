Погодные рекорды Молдовы 11 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 мая – в начале XXI века было почти лето.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 мая специалисты зафиксировали полтора десятилетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

По информации метеорологов, жарче всего 11 мая было в 2003 году. Тогда термометры показывали в тени +31,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 1945 году, когда в столбик термометра показал всего +0,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 мая, составляет 31,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.

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