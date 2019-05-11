Погодные рекорды Молдовы 11 мая

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 мая специалисты зафиксировали полтора десятилетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, жарче всего 11 мая было в 2003 году. Тогда термометры показывали в тени +31,4 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 1945 году, когда в столбик термометра показал всего +0,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 мая, составляет 31,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.
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