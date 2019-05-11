Синоптики рассказали о погоде в Молдове в субботу и воскресенье

Днём ожидается облачная погода с прояснениями, но потеплеет.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Тепло, но облачно будет в Молдове в субботу, 11 мая, сообщают синоптики национального Гидрометцентра. Ожидаются грозы и ливни.

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Днём ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит до +19°С, дожди пройдут в некоторых районах республики, в частности, на севере и в центральной части. Ветер слабый, умеренный. Ночью будет +15 +16 °С.

Завтра, 12 мая, воздух прогреется до до +21 °С. Сохранится вероятность осадков, но прогнозируется небольшой дождь.

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