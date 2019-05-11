Синоптики рассказали о погоде в Молдове в субботу и воскресенье

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Тепло, но облачно будет в Молдове в субботу, 11 мая, сообщают синоптики национального Гидрометцентра. Ожидаются грозы и ливни.
Днём ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит до +19°С, дожди пройдут в некоторых районах республики, в частности, на севере и в центральной части. Ветер слабый, умеренный. Ночью будет +15 +16 °С.
Завтра, 12 мая, воздух прогреется до до +21 °С. Сохранится вероятность осадков, но прогнозируется небольшой дождь.
Народные приметы
- Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
- Звездное небо ночью предвещает богатый урожай.
- Журавль гнездо в низине вьет – примета к тому, что хлеб можно уже сейчас сеять на влажных местах.
- Муравьи переселяются в сухое место – совсем скоро дождь пойдет Много майских жуков – засухи жди.
- Крик иволги напоминает кошачий – примета, которая сообщает, что дождь скоро пойдет.
- Ясный восход солнца предвещает теплое лето, теплый вечер и звездная ночь – богатый урожай.
- Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, и наоборот.
- Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.