Точный прогноз погоды в Молдове - май окончательно вступает в свои права

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. После незначительного прохладного периода в Молдову вернется настоящее майское тепло. По прогнозам метеорологов, дожди отступят, а им на смену придут по-настоящему погожие дни.
Так, 12 мая, по всей территории республики ожидается ясная погода. В утренние часы ожидается до +11, +13 градусов, а ближе к обеду воздух прогреется до +20, +22 по Цельсию. Скорость ветра составит до 6 метров в секунду, в течении дня возможна переменная облачность.
Вечером будет не жарко, но приятно на улице - метеорологи прогнозируют до +17, +18 градусов.
Настоящее тепло придет в республику в начале следующей недели. В среду и четверг синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в дневные часы до +24, +25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.
Ночи на следующей неделе также будут сравнительно теплыми, во вторник и среду ожидается +14, +15 градусов. Гроза же в страну придет, предположительно, в пятницу, ну а после грома и молний, как известно, в республику приходит настоящее лето.
Этот день в православном календаре
В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи.
Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа.
Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.
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Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.
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