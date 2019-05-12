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Точный прогноз погоды в Молдове - май окончательно вступает в свои права

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (684)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды - все подробности о том, какие сюрпризы преподнесет стихия.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. После незначительного прохладного периода в Молдову вернется настоящее майское тепло. По прогнозам метеорологов, дожди отступят, а им на смену придут по-настоящему погожие дни. 

Так, 12 мая, по всей территории республики ожидается ясная погода. В утренние часы ожидается до +11, +13 градусов, а ближе к обеду воздух прогреется до +20, +22 по Цельсию. Скорость ветра составит до 6 метров в секунду, в течении дня возможна переменная облачность.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вечером будет не жарко, но приятно на улице - метеорологи прогнозируют до +17, +18 градусов. 

Настоящее тепло придет в республику в начале следующей недели. В среду и четверг синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в дневные часы до +24, +25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. 

Ночи на следующей неделе также будут сравнительно теплыми, во вторник и среду ожидается +14, +15 градусов. Гроза же в страну придет, предположительно, в пятницу, ну а после грома и молний, как известно, в республику приходит настоящее лето. 

Этот день в православном календаре

В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи.

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине.

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Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси.

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Тема:
Погода в Молдове (684)

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Теги:
дожди, тепло, май, прогноз, погода
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