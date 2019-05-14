Погодные рекорды Молдовы 14 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 14 мая – в этот день более ста лет назад столбик термометра едва перевалил за 0 градусов.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 мая специалисты зафиксировали 123 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, температурный минимум на территории Молдовы в этот день отмечен в 1896 году, когда в столбик термометра показал всего +3,1 градуса по Цельсию.

А вот жарче всего 14 мая было в 1958 году. Тогда термометры показывали в тени +31,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 14 мая, составляет 28,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.

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