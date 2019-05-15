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Погодные рекорды Молдовы 15 мая

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (686)
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 15 мая – минимум в этот день был отмечен в конце XIX века.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 мая специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века, а именно 123 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1896 году столбик термометра показал всего +3,1 градуса по Цельсию.

А вот жарче всего 15 мая было в 1969 году. Тогда термометры показывали в тени +32,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 15 мая, составляет 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.

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Тема:
Погода в Молдове (686)

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Теги:
температура, рекорды, погода
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