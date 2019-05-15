Погодные рекорды Молдовы 15 мая

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 мая специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века, а именно 123 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1896 году столбик термометра показал всего +3,1 градуса по Цельсию.
А вот жарче всего 15 мая было в 1969 году. Тогда термометры показывали в тени +32,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 15 мая, составляет 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 133 года.
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