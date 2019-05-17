Погодные рекорды Молдовы 17 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 мая – минимум в этот день был отмечен в начале XX века.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 мая специалисты зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +5 градусов по Цельсию.

А вот жарче всего 17 мая было в 1969 году. Тогда столбик термометра показывал в тени сразу +32,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 мая, составляет 27,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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