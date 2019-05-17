Погодные рекорды Молдовы 17 мая

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 мая специалисты зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1913 году воздух прогрелся всего до +5 градусов по Цельсию.
А вот жарче всего 17 мая было в 1969 году. Тогда столбик термометра показывал в тени сразу +32,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 мая, составляет 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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