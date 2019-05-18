Погодные рекорды Молдовы 18 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 18 мая – оба рекорда держатся еще с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 мая приборы синоптиков зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году воздух в тени прогрелся до +30,7 градуса по Цельсию.

А вот шестью годами позже зарегистрирован рекордный минимум, который держится до сих пор. 18 мая 1952 года столбик термометра показывал лишь +5,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 мая, составляет 25,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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