Погодные рекорды Молдовы 18 мая

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 мая приборы синоптиков зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1946 году воздух в тени прогрелся до +30,7 градуса по Цельсию.
А вот шестью годами позже зарегистрирован рекордный минимум, который держится до сих пор. 18 мая 1952 года столбик термометра показывал лишь +5,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 мая, составляет 25,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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