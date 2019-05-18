На Молдову надвигается буря с проливным дождем — эта духота не к добру

Дожди и грозы ожидаются и в воскресенье на всей территории страны.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Новый желтый код объявлен Государственной гидрометеорологической службой.

Желтый код метеоопасности объявлен в связи с резким изменением погоды. На всей территории Молдовы в ближайшие часы ожидаются проливные дожди с сильным ветром, до 22 метров в секунду.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Погодные аномалии — Румынию затопило водой и занесло снегом

Возможно выпадение града.

Желтый код будет действовать до 2.00.

В воскресенье, 19 мая, метеорологи также прогнозируют дожди и грозы.

Температура воздуха в Молдове завтра составит от 23 до 27 градусов по Цельсию, в Кишиневе — до 25 градусов.

Специалисты предупреждают: "желтый код" предполагает, что ожидаются потенциально опасные погодные условия, сопутствующие им метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения уровней воды) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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