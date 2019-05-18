Буря близко — в Фалештах выпал крупный град, пострадали фруктовые сады

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В субботу днем в Фалештском районе выпал крупный град, пострадали фруктовые сады, фермеры оценивают понесенный ущерб.

Очевидцы присылают в студии телеканалов видео. На кадрах видеосъемки из села Скумпия Фалештского района видны ледяные градины размером с крупные горошины, которые сплошь покрывают землю.

От выпавшего града в условиях штормового ветра пострадали фруктовые сады - вишневые и черешневые деревья, на которых не успели дозреть плоды.

Напомним, что в стране объявлен желтый код метеоопасности в связи с резким изменением погоды. На всей территории Молдовы в ближайшие часы ожидаются проливные дожди с сильным ветром, до 22 метров в секунду, местами выпадет град.

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