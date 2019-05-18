Ливни обрушились на всю страну — последствия стихии в регионах Молдовы

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео и фотоснимки затопленных огородов и залитых дождевой водой дорог.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. В субботу проливные ливни и грозы прошли на всей территории Молдовы. Дожди сопровождались штормовым ветром. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с последствиями разгула стихии из разных районов республики.

В Окницком районе после сильного дождя затопило огороды местных жителей в селе Мерешеука, сообщает телеканал Pro TV.

Сложная ситуация после ливня сложилась на участке "бетонки" на трассе Бельцы — Кишинёв, сообщает бельцкая газета "СП". Из-за пелены дождя и плохой видимости некоторые автовладельцы останавливаются на обочине, чтобы переждать стихию.

Во второй половине дня грозовые дожди начались и в Бельцах. В социальных сетях бельчане публикуют фотографии с выпавшим градом.

View this post on Instagram #Бельцы#туча#гроза# A post shared by Оленька Турышева (@toa4ka) on May 18, 2019 at 6:52am PDT

Напомним, что в стране объявлен желтый код метеоопасности в связи с резким изменением погоды. На всей территории Молдовы идут проливные дожди с сильным ветром, до 22 метров в секунду, местами выпадает град.

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