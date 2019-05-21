Погодные рекорды Молдовы 21 мая

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 мая приборы синоптиков зарегистрировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух в тени прогрелся до +31,1 градуса по Цельсию.
А вот в середине прошлого века зарегистрирован рекордный минимум, который держится до сих пор. 21 мая 1952 года столбик термометра показывал лишь +0,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 мая, составляет 30,8 градуса.
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