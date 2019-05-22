Погодные рекорды Молдовы 22 мая

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 мая приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия, а минимальный - в начале XX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1950 году воздух в тени прогрелся до +29,9 градуса по Цельсию.
Рекордный минимум держится с 1917 года, когда столбик термометра показывал лишь +0,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 22 мая, составляет 29,4 градуса.
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