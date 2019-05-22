Погодные рекорды Молдовы 22 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 22 мая – в начале прошлого столетия в этот день отметка на термометрах едва перешагнула 0 градусов.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 мая приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия, а минимальный - в начале XX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1950 году воздух в тени прогрелся до +29,9 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум держится с 1917 года, когда столбик термометра показывал лишь +0,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 22 мая, составляет 29,4 градуса.

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