Погодные рекорды Молдовы 23 мая

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 мая приборы зарегистрировали примерно в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1943 году воздух прогрелся всего до +2 градусов по Цельсию.
Рекордный максимум же был отмечен сравнительно недавно. В 2007 году в тени столбик термометра показывал аж +34,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 23 мая, составляет 32,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK