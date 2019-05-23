Погодные рекорды Молдовы 23 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 23 мая – холоднее всего в этот день было более семи десятилетий тому назад.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 мая приборы зарегистрировали примерно в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1943 году воздух прогрелся всего до +2 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же был отмечен сравнительно недавно. В 2007 году в тени столбик термометра показывал аж +34,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 23 мая, составляет 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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