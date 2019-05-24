Погодные рекорды Молдовы 24 мая

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 мая приборы зарегистрировали уже в ХХI веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации синоптиков, в этот день в 2007 году воздух в тени прогрелся сразу до +33,6 градуса по Цельсию.
Рекордный минимум был отмечен еще в середине прошлого столетия. В 1955 году столбик термометра остановился на отметке в +3,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 24 мая, составляет 30,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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