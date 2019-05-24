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Предупреждение метеорологов: в Молдове резко меняется погода

CC0 / Pixabay / LoraPalner
Погода
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Солнечная погода и тепло сменяются на грозы, дождь и сильный ветер.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды в пятницу. 

Днестр. Архивное фото
© Sputnik / Nicu Goncear
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Предупреждение действует 24 мая с полудня до 22.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, во второй половине дня - местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду", - пояснили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с усилением ветра:

  • возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;
  • возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;
  • возможен частичный снос крыш зданий.

Синоптики рекомендуют:

  • не проходить вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • избегать использования открытого огня.

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Теги:
погода, дожди, грозы
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