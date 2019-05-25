Погода в Молдове: дожди и грозы отступают, опасность подтопления остается

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КИШИНЕВ, 25 ма – Sputnik. В субботу на всей территории республики возможны осадки и грозы.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +20, +25 градусов.

Ветер — западный, умеренный. Его скорость составит от пяти до семи метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В воскресенье грозовой фронт будет угрожать лишь северным районам. Показания термометров существенно не изменятся по сравнению с сегодняшним днем.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco Молдавские власти привлекают армию, чтобы противостоять стихии

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что на всем течении Днестра сохраняется опасность подтопления. Предупреждение действительно вплоть до 30 мая.

Сброс воды с украинских ГЭС и дожди могут привести к значительному повышению уровня воды.

Молдавские власти проводят укрепление защитных дамб вдоль реки, для того, чтобы противостоять стихии привлечены спасатели, военнослужащие национальной армии, карабинеры. В их распоряжение передана большое количество техники.

Традиции

В народном календаре 25 мая - Епифанов день, в который чествуют одного из ранних отцов Церкви. Согласно преданию, он сотворил чудо воскрешения сына одного из язычников.

Крестьяне молились святому Епифану, прося защиты от пожаров.

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