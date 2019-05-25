На Молдову надвигаются грозы, град и шквалистый ветер

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с ожидаемыми грозами, градом и шквалистым ветром.
"Желтый код" объявляется в том случае, если погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения дебитов и уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут нести риски для отдельных видов социально-экономической деятельности.
Предупреждение действует по всей республике в субботу, 25 мая, с обеда до полуночи.
"В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр), град и шквалы порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Также в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидроопасности. Предупреждение активно с 24 по 30 мая. Синоптики отмечают высокую вероятность разлива Днестра с выходом воды на пойму.
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