Погода в Молдове: каким обещает быть один из последних весенних дней

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КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В воскресенье на территории республики дождей не предвидятся - за исключением южных районов, и то под покровом темноты.

© Sputnik / Константин Чалабов Еще немного, и они начнут атаковать: как уберечь себя от укуса клещей

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем до +15 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет до +27 градусов.

Ветер — северо-западный, умеренный. Его скорость - от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В понедельник грозы окончательно уйдут, а показания термометров вырастут еще на пару градусов.

Желтый код

Государственная гидрометеорологическая служба напоминает, что на всем течении Днестра сохраняется опасность подтопления. Предупреждение действительно вплоть до 30 мая.

Сброс воды с украинских ГЭС и дожди могут привести к значительному повышению уровня воды.

Молдавские власти проводят укрепление защитных дамб вдоль реки, для того, чтобы противостоять стихии привлечены спасатели, военнослужащие национальной армии, карабинеры. В их распоряжение передана большое количество техники.

Традиции

Православная церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

Сложился обычай начинать 26 мая сбор целебных трав, которые к этому времени находятся в полном соку.

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