Погодные рекорды Молдовы 28 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 28 мая – оба рекорда установлены в ХХ веке.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 мая приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

По информации синоптиков, в этот день в 1950 году воздух в тени прогрелся до +32,4 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали в 1977 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке в +6,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 28 мая, составляет 26 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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