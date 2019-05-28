Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают об изменении погоды

Метеорологи предостерегают население от рисков, которые поджидают граждан в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует 28 мая до 23.00.

"В указанный период ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - пояснили в Госгидрометеослужбе.

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"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с усилением ветра:

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий.

Синоптики рекомендуют:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

Еже один "желтый код"

Ранее Госгидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра, и будет действовать вплоть до 30 мая.

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Дубоссарского водохранилища до 1100 м3/с, 24-30 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

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Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра.

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Ранее в Госгидрометеослужбе предупреждали, что между селом Наславча и Дубоссарами уровень воды в Днестре может подняться на 1,2-1,8 метра.

Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

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