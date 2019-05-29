Погодные рекорды Молдовы 29 мая

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 мая приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1951 году воздух в тени прогрелся до +31,8 градуса по Цельсию.
Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали еще раньше - в 1934 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке в +2,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 29 мая, составляет 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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