Погодные рекорды Молдовы 29 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 мая – оба рекорда установлены в ХХ веке.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 мая приборы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Sputnik / Владимир Астапкович Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили, как

По информации синоптиков, в этот день в 1951 году воздух в тени прогрелся до +31,8 градуса по Цельсию.

Рекордный минимум же метеорологи зафиксировали еще раньше - в 1934 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке в +2,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 29 мая, составляет 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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