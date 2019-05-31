Погодные рекорды Молдовы 31 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 31 мая - оба рекорда держатся с прошлого века.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 мая приборы зарегистрировали в 30-х годах прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1937 году воздух прогрелся лишь до +3,2 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1969 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +34,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 31 мая, составляет 31,2 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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