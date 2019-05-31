Новый "желтый код" в Молдове: на страну надвигается грозовой армагеддон

Синоптики предостерегают население от рисков, которые поджидают граждан в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности, который действует 31 мая до полуночи.

"В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр), град и шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отметили Госгидрометеослужбе.

Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Небеса разверзлись: в Шолданештах дорога стала рекой - видео>>>

Риски в связи с "желтым кодом":

вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;

вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;

отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;

угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

не покидать здания без лишней необходимости; © Sputnik / Виталий Аньков Спасатели подняты по тревоге: в Унгенах появился риск наводнения - видео

находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;

отключить от сетей электробытовую технику;

находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;

чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;

при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK