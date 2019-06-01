Погодные рекорды Молдовы 1 июня

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 июня приборы зарегистрировали в 50-х годах прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1955 году воздух прогрелся лишь до +5 градусов по Цельсию.
Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1962 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +30,9 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 1 июня, составляет 25,9 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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