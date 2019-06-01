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Точный прогноз погоды: какими будут выходные и начало недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (704)
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КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В cубботу в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +23, +28 градусов. 

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Ветер — северный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В выходные дни по всей республике также ожидаются осадки. Исключение – центральные районы в воскресенье, где прогнозируют переменную облачность. Завершающий день недели будет еще более жарким. Столбик термометра поднимется до +26, +31.

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В течение следующей семидневки погода существенно не изменится. Временами пройдут грозовые дожди, а температура в первые дни составит около +30 градусов, а к концу рабочей недели немного понизится – до +27.

Праздники и приметы 

В православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке. В юности ему удалось обойти многие святые места. И когда он вернулся из странствий, то смог занять пост готфского епископа. Во время преследования христиан хазарами Иоанн скрывался от гонений. После смерти предводителя этого племени предсказал и свою смерть через 40 дней. 

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Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

Говорят, что именно с этого момента появляются первые грибы.

В старину верили, если первые дни июня дождливые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Вороны сидят, оборотив клювы в одну сторону – примета того, что сильный ветер будет в ближайшее время.

Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.

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Тема:
Погода в Молдове (704)

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