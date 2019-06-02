Погодные рекорды Молдовы 2 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре во второй день календарного лета.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 июня приборы зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, в этот день в 1911 году воздух прогрелся всего до +7,8 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1962 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +32,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 2 июня, составляет 24,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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