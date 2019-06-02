Точный прогноз погоды: что ждет Молдову после выходных

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КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. В частности, осадки вероятны в северных и центральных районах страны. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра прогреется до +27, +30.

Ветер — северный. Его порывы составят от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Первая половина грядущей недели выдастся дождливой. Исключение – южные районы, где осадки ожидаются только со среды. А первый день будущей семидневки окажется самым жарким - днем столбики термометров в среднем покажут +28, +31 градусов. Во вторник по прогнозам синоптиков уже ожидается +26, +29, а в четверг - от +23 до +26.

Праздники и приметы

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея. Они жили в третьем веке и погибли за веру во Христа. Их подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Самому младшему, Фалатею, в это время было 18 лет.

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Люди раньше считали, если 2 июня дождь идет, то все лето будет солнечным. Также они верили, что осадки в этот день предвещают снегопады в декабре.

А еще наши предки полагали, что сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что приснилось никому нельзя.

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